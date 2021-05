"Beati voi che ve ne andate". Microfono aperto, disastroso fuorionda di Mughini: cala il gelo su Rai 2 (Di venerdì 21 maggio 2021) Ops, un altro fuorionda in Rai, poco dopo quello tra Gentili, Tardelli e Antinelli durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. In questo caso, suo malgrado, il protagonista è Giampiero Mughini, ospite di Anni20 su Rai 2, la trasmissione recentemente finita nel mirino per un servizio considerato troppo "anti-Europa". Qui, però, Bruxelles non c'entra. Il punto è che finisce un segmento di trasmissione, dunque viene lanciata la pubblicità per riorganizzare lo studio in vista del blocco successivo. E Mughini è l'unico tra gli ospiti chiamato a restare anche per il successivo blocco. Ma non ne è entusiasta. Tanto che il Microfono aperto intercetta queste parole: "Beati voi che ve la filate...". Certo, parole pronunciate con ironia, ma evidente l'imbarazzo. Per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Ops, un altroin Rai, poco dopo quello tra Gentili, Tardelli e Antinelli durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. In questo caso, suo malgrado, il protagonista è Giampiero, ospite di Anni20 su Rai 2, la trasmissione recentemente finita nel mirino per un servizio considerato troppo "anti-Europa". Qui, però, Bruxelles non c'entra. Il punto è che finisce un segmento di trasmissione, dunque viene lanciata la pubblicità per riorganizzare lo studio in vista del blocco successivo. Eè l'unico tra gli ospiti chiamato a restare anche per il successivo blocco. Ma non ne è entusiasta. Tanto che ilintercetta queste parole: "voi che ve la filate...". Certo, parole pronunciate con ironia, ma evidente l'imbarazzo. Per ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @falcions85: Anni20, poco prima della pubblicità Mughini scopre di dover rimanere un altro blocco mentre altri ospiti lasciano lo studi… - rosi59177442 : @LucaBilla Che bello ...Beati voi che siete lì vicino.....Festeggiate anche per me...??????????????? - kenzosan100 : @assurdistan Basta solo accennare a una patrimoniale per creare immediato terrore.. Beati voi che siete tutti miliardari.. - mongolino24k : RT @Vincenz80524028: @matteosalvinimi Si bravo, regaliamo anche: mountain bike; crociere per 5 della durata di un mese; la batteria di pent… - LightsColours : Alcuni interisti di Twitter mi stanno facendo venire l'ansia in caso che Suning non riesca a pagare in tempo e l'In… -