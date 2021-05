TimeSplitters sta tornando! Free Radical Design ' rinasce' per sviluppare un nuovo capitolo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ebbene sì,staIl publisher Deep Silver non solo ha annunciato che ildella classica serie sparatutto in prima persona è in fase di sviluppo, ma anche che questo progetto è nelle mani del rinato studio. Sebbene lo sviluppo sia appena iniziato, la notizia farà sicuramente piacere ai fan del franchise. I veterani del settore e gli originali co-fondatori diSteve Ellis e David Doak stanno guidando i lavori insieme ad altri membri chiave della vecchia iterazione dell'azienda. Ellis e Doak, prima di formareall'inizio del 1999, hanno lavorato a GoldenEye 007 e Perfect Dark con Rare. Il primo titolo dello studio è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : TimeSplitters sta

