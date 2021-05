Sostegni bis, Draghi: vogliamo accompagnare i giovani e le donne (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente io mi auguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo nel corso di quest'anno. Ricordiamoci che il miglior sostegno è la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) "Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente io mi auguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo nel corso di quest'anno. Ricordiamoci che il miglior sostegno è la ...

Advertising

ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - Antonio_Tajani : Oggi conferenza stampa di @forza_italia sul Dl Sostegni bis. Slittamento delle cartelle, esenzione IMU e Tosap, una… - sole24ore : Sostegni bis, fondo perduto e pacchetto lavoro. Draghi: «Aiuti da 40 miliardi» - LegaProOfficial : ??Nel decreto Sostegni bis 90 milioni di euro per estendere il credito di imposta sulle sponsorizzazioni. ??56 milio… - marcuspascal1 : RT @CarlaKaky: LE PANZANE DI UN NAUSEANTE LECCHINO, Di Maio: 'Abbiamo stanziato 40 MILIARDI per famiglie e imprese' LA VERITÀ, Draghi in T… -