“PARLANE CON MILLY CARLUCCI” | MARIA DE FILIPPI E IL CONSIGLIO A RAIMONDO TODARO

RAIMONDO TODARO è stato giudice per un giorno ad Amici. Lo storico maestro di Ballando con le Stelle – è entrato nello show di MILLY CARLUCCI che aveva appena compiuto 18 anni, oggi ne ha 34 – è così apparso nell'altro show della tv italiana che si dedica al ballo e alla danza. In un'intervista al settimanale Nuovo, TODARO ha parlato di questa breve ma felice esperienza. Quando la De FILIPPI l'ha contattato per averlo come giudice nel pomeridiano del talent show di Canale 5, gli ha consigliato di parlarne con la CARLUCCI prima di accettare. È nota la sana rivalità tra MARIA e MILLY, almeno così piace pensare al pubblico che ama dividersi tra guelfi e ghibellini. Per non creare eventuali polemiche o incomprensioni, ...

