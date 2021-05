Montecarlo | Ferrari davanti a tutti in FP2 con Leclerc e Sainz! Hamilton 3°

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una mattina difficile, un pomeriggio da numero 1. Per Charlesemozioni in altalena nella prima giornata di prove libere del GP di Monaco. Ail monegasco dellaha infatti ...

Ultime Notizie dalla rete : Montecarlo Ferrari

Una mattina difficile, un pomeriggio da numero 1. Per Charles Leclerc emozioni in altalena nella prima giornata di prove libere del GP di Monaco. Ail monegasco dellaha infatti stabilito il miglior tempo della seconda sessione di prove libere (1'11'684) dopo che al mattino un guaio al cambio lo ha costretto a guardarsi tutta ...già battaglia sull'asfalto di, con lache si è fatta vedere in mezzo a Red Bull e Mercedes, grazie a un Carlos Sainz subito a suo agio fra i guard - rail del Principato. Mentre l'inizio è stato in salita per l'...F1 Gp Monaco Montecarlo 2021, prove libere 2: risultati e classifica, doppietta Ferrari davanti ad Hamilton e Vertappen ...(ANSA) – ROMA, 20 MAG – Doppietta Ferrari, anzi dominio assoluto delle rosse, nella seconda sessione di libere in vista del gp di F1 di Montecarlo. Charles Leclerc è stato il più veloce di tutti, dava ...