Hamas e Israele vicine a un cessate il fuoco a Gaza. In corso trattativa mediata da Egitto e Onu (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono continuati nella notte i bombardamenti israeliani su Gaza. Mentre dalla Striscia sono partiti circa 80 razzi verso Israele. Il presidente americano Joe Biden, in una telefona con la sua controparte israeliana, ha detto di aspettarsi per oggi «una significativa riduzione dell'escalation», ma Benjamin Netanyahu ha invece dichiarato che l'attacco non si fermerà: «Siamo determinati ad andare avanti finché il nostro obiettivo non sarà raggiunto», avrebbe detto il premier al telefono. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. Sono almeno 230 i palestinesi uccisi negli 11 giorni di violenze. Tra questi ci sono 65 bambini, 39 donne e 17 anziani. Verso una tregua: l'inviato dell'Onu in Qatar per incontrare dirigenti di Hamas Starebbe prendendo forma la possibilità concreta di un cessate il

