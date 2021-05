Giacomo ha fatto la sua scelta: grande emozione in studio (Di giovedì 20 maggio 2021) In più occasioni aveva espresso la sua indecisioni su chi poteva essere realmente la sua scelta. Ha portato sino alla fine le due ragazze con le quali ha avuto più feeling, nonostante le discussioni e le incomprensioni. Giacomo Czerny è arrivato alla scelta e al suo fianco ha voluto i compagni di viaggio, Massimiliano Mollicone con Vanessa Spoto e Samantha Curcio con Alessio Ceniccola. Le anticipazioni corrono veloci sul web a poche ore dalla registrazione, la scelta del videomaker ligure è Martina Grado. Con la ballerina l'inizio non era stato dei migliori, lui molto discreto e moderato si era trovato di fronte ad una ragazza che fin dall'inizio era parsa correre troppo. Esterna dopo esterna però l'alchimia tra i due cresceva e alla fine il cuore l'ha portato a sceglierlela. La scelta è ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 maggio 2021) In più occasioni aveva espresso la sua indecisioni su chi poteva essere realmente la sua. Ha portato sino alla fine le due ragazze con le quali ha avuto più feeling, nonostante le discussioni e le incomprensioni.Czerny è arrivato allae al suo fianco ha voluto i compagni di viaggio, Massimiliano Mollicone con Vanessa Spoto e Samantha Curcio con Alessio Ceniccola. Le anticipazioni corrono veloci sul web a poche ore dalla registrazione, ladel videomaker ligure è Martina Grado. Con la ballerina l'inizio non era stato dei migliori, lui molto discreto e moderato si era trovato di fronte ad una ragazza che fin dall'inizio era parsa correre troppo. Esterna dopo esterna però l'alchimia tra i due cresceva e alla fine il cuore l'ha portato a sceglierlela. Laè ...

