Draghi al Colle | Salvini | Scadenze? Irrispettoso

MilanoFinanza : RT @SommellaRoberto: Inutile dire che non è partita la corsa al #Quirinale perché Europa e mercati l'hanno già capito e si chiedono: l'Ital… - MaurizioFuochi : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI AL #QUIRINALE SIGNIFICA #ELEZIONI ANTICIPATE: #SALVINI LO SA MA A #SINISTRA C'È L'ASSEMBRAMENTO Se va al #Col… - SommellaRoberto : Inutile dire che non è partita la corsa al #Quirinale perché Europa e mercati l'hanno già capito e si chiedono: l'I… - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI AL #QUIRINALE SIGNIFICA #ELEZIONI ANTICIPATE: #SALVINI LO SA MA A #SINISTRA C'È L'ASSEMBRAMENTO Se va al #Col… - Maya51031588 : RT @ChiodiDonatella: #DRAGHI AL #QUIRINALE SIGNIFICA #ELEZIONI ANTICIPATE: #SALVINI LO SA MA A #SINISTRA C'È L'ASSEMBRAMENTO Se va al #Col… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Colle

Il leader della Lega ha poi continuato: "Se qualcuno evita di portare in Parlamento temi divisivi fa un buon servizio a, a Mattarella e al Paese. Se parli di ddl Zan, di Ius soli e di temi che ...... difficilmente equivocabile: Sergio Mattarella si è sfilato dalla corsa alnonostante, nei ... Il nome caldo per la successione di Mattarella è quello dell'attuale premier Mario, ipotesi ...Sergio Mattarella potrebbe rinunciare a un secondo mandato come presidente della Repubblica. Lo ha fatto intendere in un intervento in una scuola primaria di ...Per il dopo Mattarella Salvini vuole Draghi al Quirinale per andare alle elezioni. Ma dal Pd a FI nessuno vuole le urne anticipate.