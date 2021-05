Coprifuoco alle 23: 10% degli incassi in più in ristoranti, trattorie, pizzerie e agriturismi (Di giovedì 20 maggio 2021) E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'entrata in vigore il decreto legge Covid con la pubblicazione in Gazzetta. Lo spostamento di un'ora del Coprifuoco è " sottolinea la Coldiretti — un ... Leggi su agenpress (Di giovedì 20 maggio 2021) E' quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'entrata in vigore il decreto legge Covid con la pubblicazione in Gazzetta. Lo spostamento di un'ora delè " sottolinea la Coldiretti — un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza valida 'esclusivamente nella giornata d… - meb : Sulle riaperture il governo ha fatto dei passi in avanti importanti: da domani #coprifuoco alle 23, novità per bar,… - Ettore_Rosato : Da oggi #coprifuoco alle 23 e inizio percorso ritorno a normalità possibile grazie a lavoro su vaccini del generale… - sabrinasanti2 : RT @Linkiesta: Il coprifuoco non lo rispetta nessuno, ma si sentono ancora tutti al confino. Si può rientrare alle 23, cioè all’ora alla q… - candyshe2 : in quanti come me nonostante abbiano spostato il coprifuoco alle 23 non ha neanche messo piede fuori di casa? certo… -