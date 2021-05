Migranti: niente processo a Carola Rackete, gip 'reato insussistente, salvò vite'/Adnkronos (3) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) - "Queste decisioni hanno un significato giuridico e politico importantissimo perché ristabiliscono la gerarchia dei valori in gioco - aggiunge- prima viene la vita umana che deve essere salvata; nel processo, prima viene la libertà di chi ha adempiuto al proprio dovere, che quindi non può essere arrestato". "Con l'archiviazione dell'inchiesta il gip di Agrigento ha riconosciuto il dovere di salvare vite umane", ha poi aggiunto Tesoriero. "La Procura - prosegue il legale - all'esito dell'inchiesta ha svolto ulteriori indagini e ha valutato che effettivamente la causa dell'adempimento del dovere va rilevata e debba esserci". "C'erano diverse avvisaglie - dice ancora la difesa -che arrivavano anche dalla Corte di Cassazione". E su Salvini dice: "Ricordo ai tempi le disposizioni dell'ex ministro Salvini e rilevo oggi, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) () - "Queste decisioni hanno un significato giuridico e politico importantissimo perché ristabiliscono la gerarchia dei valori in gioco - aggiunge- prima viene la vita umana che deve essere salvata; nel, prima viene la libertà di chi ha adempiuto al proprio dovere, che quindi non può essere arrestato". "Con l'archiviazione dell'inchiesta il gip di Agrigento ha riconosciuto il dovere di salvareumane", ha poi aggiunto Tesoriero. "La Procura - prosegue il legale - all'esito dell'inchiesta ha svolto ulteriori indagini e ha valutato che effettivamente la causa dell'adempimento del dovere va rilevata e debba esserci". "C'erano diverse avvisaglie - dice ancora la difesa -che arrivavano anche dalla Corte di Cassazione". E su Salvini dice: "Ricordo ai tempi le disposizioni dell'ex ministro Salvini e rilevo oggi, a ...

