Giro d’Italia 2021, Egan Bernal una spanna sopra tutti. Sulle Alpi potrebbe rendere la corsa noiosa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una squadra mostruosa, poi l’individualità, almeno in salita, migliore di tutta la startlist di questo Giro d’Italia 2021. Egan Bernal sembra essere una spanna sopra tutti dopo le prime undici tappe della corsa Rosa: il colombiano è riuscito a confermarlo anche al termine della frazione dedicata al Brunello di Montalcino, sbaragliando la concorrenza sul finale e guadagnando ancora secondi in classifica generale. Al momento, contro questo Bernal, c’è poco da fare. In salita ha sempre attaccato, guadagnando in ogni occasione sui rivali. Sullo sterrato è riuscito a muoversi nei modi migliori e, i chilometri a cronometro rimanenti (tutti l’ultimo giorno in quel di Milano) sono troppo pochi per pensare di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una squadra mostruosa, poi l’individualità, almeno in salita, migliore di tutta la startlist di questosembra essere unadopo le prime undici tappe dellaRosa: il colombiano è riuscito a confermarlo anche al termine della frazione dedicata al Brunello di Montalcino, sbaragliando la concorrenza sul finale e guadagnando ancora secondi in classifica generale. Al momento, contro questo, c’è poco da fare. In salita ha sempre attaccato, guadagnando in ogni occasione sui rivali. Sullo sterrato è riuscito a muoversi nei modi migliori e, i chilometri a cronometro rimanenti (l’ultimo giorno in quel di Milano) sono troppo pochi per pensare di ...

