Chrome | Duplex per cambiare le password rubate | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : Chrome: Duplex per cambiare le password rubate - - TuttoAndroid : Password a rischio su Chrome per Android? Da oggi ci pensa Google Duplex! -

Ultime Notizie dalla rete : Chrome Duplex

La tecnologiamessa a punto da Google può tornare utile anche per cambiare le password compromesse salvate nel browser ......versione web di, ma si dice che la funzione sarà progressivamente estesa a più siti e a più mercati nei prossimi mesi. Nota a margine: dietro la nuova funzione si cela la tecnologiaon ...La tecnologia Duplex messa a punto da Google può tornare utile anche per cambiare le password compromesse salvate nel browser Chrome.Durante la conferenza I/O 2021, Google ha annunciato Duplex, una nuova funzionalità, prevista per il momento solo negli USA, la quale permette di ...