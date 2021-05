Bandiere, biglietti polverizzati, code ai tamponi e sciarpe esaurite: che febbre per Atalanta-Juve (Di mercoledì 19 maggio 2021) Atalanta-Juventus non è solo la finale di Coppa Italia. Per i tifosi bergamaschi è molto, molto di più. Per i bianconeri, abituati a vincere scudetti e spesso protagonisti anche nell’Europa che conta, una finale della coppa nazionale è roba di poco conto. Quasi una routine, tant’è vero che il club torinese ne ha vinte quattro dal 2015 ad oggi. Ma per un sostenitore nerazzurro è tutto completamente diverso. Giocare una finale non è cosa di tutti i giorni, anche se l’era Gasperini ci potrebbe dire il contrario con l’Atalanta che sta partecipando alla seconda finale di Coppa Italia degli ulti tre anni. Non è un caso, quindi, se la Bergamo nerazzurra stia aspettando il fischio d’inizio di questa sera con una febbre speciale, quella delle grandi occasioni. Purtroppo sugli spalti ci saranno solo alcune centinaia di tifosi ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021)ntus non è solo la finale di Coppa Italia. Per i tifosi bergamaschi è molto, molto di più. Per i bianconeri, abituati a vincere scudetti e spesso protagonisti anche nell’Europa che conta, una finale della coppa nazionale è roba di poco conto. Quasi una routine, tant’è vero che il club torinese ne ha vinte quattro dal 2015 ad oggi. Ma per un sostenitore nerazzurro è tutto completamente diverso. Giocare una finale non è cosa di tutti i giorni, anche se l’era Gasperini ci potrebbe dire il contrario con l’che sta partecipando alla seconda finale di Coppa Italia degli ulti tre anni. Non è un caso, quindi, se la Bergamo nerazzurra stia aspettando il fischio d’inizio di questa sera con unaspeciale, quella delle grandi occasioni. Purtroppo sugli spalti ci saranno solo alcune centinaia di tifosi ...

