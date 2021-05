WiFi, una nuova vulnerabilità mette a rischio tutti i dispositivi dal 1997 a oggi (Di martedì 18 maggio 2021) Un ricercatore di sicurezza informatica belga, Mathy Vanhoef, ha scoperto una serie di vulnerabilità dello standard WiFi. I bug e le criticità scoperte sono stati denominati “Fragmentation Attack”, abbreviato in Frag Attack. Si manifesterebbero su tutti i dispositivi che usano il protocollo WiFi dal 1997, cioè qualsiasi device che faccia uso di reti wireless negli ultimi 24 anni! Come funzionano i Frag attack? In che modo posso pregiudicare la sicurezza di reti e dispositivi e, soprattutto, come intervenire contro questa nuova vulnerabilità? Da un punto di vista tecnico, i Frag Attack si avvicinano all’exploit Spectre e alle sue numerose varianti. Le vulnerabilità permettono a un intruso di raccogliere informazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Un ricercatore di sicurezza informatica belga, Mathy Vanhoef, ha scoperto una serie didello standard. I bug e le criticità scoperte sono stati denominati “Fragmentation Attack”, abbreviato in Frag Attack. Si manifesterebbero suche usano il protocollodal, cioè qualsiasi device che faccia uso di reti wireless negli ultimi 24 anni! Come funzionano i Frag attack? In che modo posso pregiudicare la sicurezza di reti ee, soprattutto, come intervenire contro questa? Da un punto di vista tecnico, i Frag Attack si avvicinano all’exploit Spectre e alle sue numerose varianti. Lepermettono a un intruso di raccogliere informazioni ...

Advertising

DracarysInferno : @SiArw16 Meno male. Io ieri li ho chiamato per il wifi e ci ho messo una vita a darmi passare un operatore. Questa… - ZioCain : Un fan sfegatato di Apple prova per una volta degli XIAOMI. Super sorpreso dalla batteria e dalla potenza, ma sopr… - SferaLabs : RT @elettronica_in: Nuovo #sensore ambientale multifunzione per interni con una rivoluzionaria potenza di calcolo. @SferaLabs #RaspberryPi… - elettronica_in : Nuovo #sensore ambientale multifunzione per interni con una rivoluzionaria potenza di calcolo. @SferaLabs… - DarioPeregoRock : Non ne posso più di @VodafoneIT... Un giorno sì ed un altro giorno pure non funziona il Wifi ed internet in casa. C… -