TF1 acquisisce M6. Trattative esclusive per la fusione

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 18 maggio 2021) M6 L’accordo è destinato a scompaginare il panorama transalpino della tv: il gruppo tedesco Berteslmann, proprietario di Rtl Group, cederà l’emittente televisiva M6 al primo canale generalista TF1, che fa capo a Bouygues. Lo hanno annunciato i due gruppi in un comunicato congiunto, che segna l’avvio diper il raggiungimento di una. Bouygues, che nell’operazione è assistito dalla banca d’affari Rothschild, acquisirà il 30% di M6 da Berteslmann che, seguito da JPMorgan, manterrà invece il 16%. Per diventare il nuovo azionista di controllo, Bouygues sborserà 641 milioni di euro. La nuova realtà sarà guidata da Nicolas de Tavernost, attuale Presidente di M6. L’operazione non sarà finalizzata prima del 2022, considerando i tempi tecnici per l’ottenimento del via libera del Garante per la Concorrenza e del ...