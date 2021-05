Raissa e Momo | l’amore oltre ogni pregiudizio nel libro «Di mondi diversi e anime affini»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 18 maggio 2021) Raissa ha 25 anni, Momo 28. Lei è italiana e atea; lui è nato a Casablanca ed è musulmano. Stanno insieme da poco più di due anni (anche se, in realtà, si conoscono da ben prima), e durante il lockdown hanno cominciato a raccontare la loro quotidianità via social. Tiktok prima, Instagram dopo. Un video dopo l’altro, sono arrivati anche i commenti, anche quelli razzisti. E Raissa e Momo all’odio hanno deciso di rispondere con ironia. Un video dopo l’altro per sfatare i luoghi comuni. E adesso la loro storia d’amore è diventata un libro scritto a quattro mani: Di mondi diversi e anime affini, da oggi in libreria per DeAgostini.