Pirlo: «Penso a finire la stagione alla grande. Del futuro ci sarà tempo per parlare» (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Gara più chiusa essendoci un trofeo in palio? “Non credo, quando trovi l’Atalanta sai dove ti porta, con ritmo e intensità, quasi a livello europeo. Siamo pronti, li conosciamo, sappiamo a cosa andremo incontro ma non sarà diversa dalle altre due”. Come rimanere concentrati anche su Bologna? “Pensiamo a domani, c’è un trofeo da alzare, al resto penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati una finale sul campo, ora abbiamo grande voglia di portare a casa questo trofeo”. Bonucci giocherà? “Non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, non sarà a disposizione. Ha avuto una distorsione, non ci sarà”. Il campionato influirà? “L’aspetto mentale non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea, ha parlato in conferenza stampavigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Gara più chiusa essendoci un trofeo in palio? “Non credo, quando trovi l’Atalanta sai dove ti porta, con ritmo e intensità, quasi a livello europeo. Siamo pronti, li conosciamo, sappiamo a cosa andremo incontro ma nondiversa dalle altre due”. Come rimanere concentrati anche su Bologna? “Pensiamo a domani, c’è un trofeo da alzare, al resto penseremo da giovedì. Ci siamo guadagnati una finale sul campo, ora abbiamovoglia di portare a casa questo trofeo”. Bonucci giocherà? “Non giocherà perché ha avuto un problema al ginocchio, nona disposizione. Ha avuto una distorsione, non ci”. Il campionato influirà? “L’aspetto mentale non ...

Advertising

romeoagresti : #Pirlo alla vigilia di #SassuoloJuve: “La riconferma per la prossima stagione? Non ho paura, penso solo al bene del… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «In questi mesi la formazione è cambiata spesso, ma per tanti motivi, fra infortuni e Covid. Ci… - sportli26181512 : #Pirlo: 'Voglio la Coppa Italia, non penso al futuro. Bonucci ko': In conferenza stampa il tecnico della Juve ha pa… - radiobianconera : ?? Mister ???? @Pirlo_official pre ?? #AtalantaJuve ??”Mio futuro? Penso solo a fare bene il mio lavoro. A fine stagi… - napolista : #Pirlo: «Penso a finire la stagione alla grande. Del futuro ci sarà tempo per parlare» In conferenza stampa: “Bonuc… -