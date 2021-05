Joao Mario: “Voglio restare allo Sporting, il club mi vuole acquistare” (Di martedì 18 maggio 2021) Intervistato dal quotidiano portoghese Record, Joao Mario ha parlato del suo futuro, lui che attualmente è in prestito allo Sporting Lisbona dall’Inter: “Il mio desiderio è di essere acquistato dallo Sporting. Il club ha già dimostrato che mi vuole tenere in squadra. La vittoria? In strada tutti mi ringraziano. Era un titolo che lo Sporting meritava dopo aver passato così tanto tempo senza vincere un campionato. Per questo lungo periodo senza vincere è stato un campionato speciale. E’ una grande soddisfazione per tutta la gente dello Sporting”. Foto: Twitter Sporting Lisbona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) Intervistato dal quotidiano portoghese Record,ha parlato del suo futuro, lui che attualmente è in prestitoLisbona dall’Inter: “Il mio desiderio è di essere acquistato d. Ilha già dimostrato che mitenere in squadra. La vittoria? In strada tutti mi ringraziano. Era un titolo che lomeritava dopo aver passato così tanto tempo senza vincere un campionato. Per questo lungo periodo senza vincere è stato un campionato speciale. E’ una grande soddisfazione per tutta la gente dello”. Foto: TwitterLisbona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

