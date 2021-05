Corrado Ferlaino compie 90 anni, gli auguri di De Laurentiis e del Napoli (Di martedì 18 maggio 2021) “I miei più cari auguri a Corrado Ferlaino per i suoi 90 anni”. Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, festeggiando il compleanno del presidente azzurro che prese Maradona e costruì la squadra che vinse due scudetti e la Coppa Uefa. Gli auguri a Ferlaino nel giorno del suo compleanno arrivano anche dal profilo del Napoli che posta una foto del presidente con alle spalle, attaccata al muro in cornice, la maglia del Napoli con lo scudetto cucito sul petto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 18 maggio 2021) “I miei più cariper i suoi 90”. Lo scrive su Twitter il presidente delAurelio De, festeggiando il compleanno del presidente azzurro che prese Maradona e costruì la squadra che vinse due scudetti e la Coppa Uefa. Glinel giorno del suo compleanno arrivano anche dal profilo delche posta una foto del presidente con alle spalle, attaccata al muro in cornice, la maglia delcon lo scudetto cucito sul petto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

