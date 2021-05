Concorso Notarile 2019 | i posti salgono a 400 | dal 31 maggio ammesse nuove domande

(Di martedì 18 maggio 2021) *aggiornamento del 18/05/2021: aumentati a 400 ia disposizione per il. Visto il rinvio delle prove d’esame, dovuto all’emergenza sanitaria, e la mancata indizione di unnel 2020, sono stati riaperti i termini per fare domanda e incrementate le assunzioni. Non cambiano i requisiti di ammissione. Il form online, da compilare prima di presentare o spedire la domanda di partecipazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente (in relazione al luogo di residenza), sarà attivo dal 31al 30 giugno 2021. Lepresentate nella prima finestra temporale, quindi entro gennaio 2020, rimangono valide. Leggi l’avviso con le indicazioni sulla partecipazione Le indicazioni sulla prova scritta verranno fornite ...

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Notarile

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

E nello stessoa premi per di più. Solo due giocate al Gratta e Vinci, e il fortunato si è ...l'emissione di un assegno circolare da 80mila euro a favore di un'altra persona per "atto...E nello stessoa premi per di più. Solo due giocate al Gratta e Vinci, e il fortunato si è ...l'emissione di un assegno circolare da 80mila euro a favore di un'altra persona per "atto...Domenica 16 maggio nel pomeriggio si è svolta a Como, presso l’Associazione Giosué Carducci, la finale del Concorso Lirico Internazionale “Mario Orlandoni”. Un evento nato su volontà della famiglia de ...Per l'accusa aveva anticipato la morte del familiare con un sedativo poco prima dell'appuntamento dell'uomo dal notaio per cambiare il testamento ...