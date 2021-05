Tregua e Biden, tutta qui la strategia europea per Gaza (Di lunedì 17 maggio 2021) A una settimana dall’inizio delle nuove ostilità in Medio Oriente, l’Unione europea convoca un vertice straordinario dei ministri degli Esteri, ma mai come adesso non c’è una linea comune. E se c’è una strategia, abita a Washington, anche se nemmeno lì è tanto chiara. Infiacchita dalla pandemia, divisa tra gli interessi nazionali più che in passato, l’Unione europea ‘balbetta’ una richiesta di cessate il fuoco ma ha difficoltà a esercitare un ruolo di mediazione tra Benjamin Netanyahu e Hamas. Ora più che mai, l’Ue si aggrappa alla linea Biden che però nei rapporti con Israele non ha sconfessato la linea Trump, come Trump riconosce Gerusalemme capitale, il tutto anche per non lasciare Israele alla Cina che nel frattempo fa affari anche lì. Ieri sono stati gli Usa a bloccare una risoluzione per la ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) A una settimana dall’inizio delle nuove ostilità in Medio Oriente, l’Unioneconvoca un vertice straordinario dei ministri degli Esteri, ma mai come adesso non c’è una linea comune. E se c’è una, abita a Washington, anche se nemmeno lì è tanto chiara. Infiacchita dalla pandemia, divisa tra gli interessi nazionali più che in passato, l’Unione‘balbetta’ una richiesta di cessate il fuoco ma ha difficoltà a esercitare un ruolo di mediazione tra Benjamin Netanyahu e Hamas. Ora più che mai, l’Ue si aggrappa alla lineache però nei rapporti con Israele non ha sconfessato la linea Trump, come Trump riconosce Gerusalemme capitale, il tutto anche per non lasciare Israele alla Cina che nel frattempo fa affari anche lì. Ieri sono stati gli Usa a bloccare una risoluzione per la ...

