Salaffi UniMarche | ‘Con registro conosciamo meglio la fibromialgia

(Di lunedì 17 maggio 2021) È la terza malattia reumatologica più diffusa in Italia, rappresenta il 12-20% delle diagnosi formulate in ambulatorio, colpisce circa 2 milioni di italiani (il 2,2% della popolazione generale), soprattutto le donne in età lavorativa, ma solo una persona su tre sa cosa sia la. Della patologia non si conoscono le cause, inoltre non esistono terapie che possano agire efficacemente sui sintomi, primo fra tutti il dolore cronico diffuso che dura da almeno 3 mesi. Ma la ricerca non si arrende, anzi. Ed è per questo motivo che la Società italiana di Reumatologia (Sir), con il patrocinio e la partnership scientifica ed istituzionale del ministero della Salute, nel 2019 ha deciso di istituire il primonazionale sulla. “Quello sullarappresenta uno dei primi registri relativo ...