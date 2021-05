Cotto e Mangiato ricetta del 17 maggio 2021: spaghetti a vongole (Di lunedì 17 maggio 2021) spaghetti a vongole con una ricetta da chef, oggi a Cotto e Mangiato. La ricetta Per la preparazione avremo bisogno di: 1 kg di vongole Pomodorini 320 grammi di spaghetti Prezzemolo Procedimento Lessare le vongole in acqua bollente e toglierle non appena saranno aperte. Ovviamente senza buttare l’acqua. Sgusciane alcune. In una padella soffriggere olio e aglio e aggiungere i pomodorini. Intanto lessare gli spaghetti e toglierli al dente, versarli in padella per fare risottare. Mentre risotta, aggiungi le vongole e poi la loro acqua, fai asciugare e infine impiatta. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 maggio 2021)con unada chef, oggi a. LaPer la preparazione avremo bisogno di: 1 kg diPomodorini 320 grammi diPrezzemolo Procedimento Lessare lein acqua bollente e toglierle non appena saranno aperte. Ovviamente senza buttare l’acqua. Sgusciane alcune. In una padella soffriggere olio e aglio e aggiungere i pomodorini. Intanto lessare glie toglierli al dente, versarli in padella per fare risottare. Mentre risotta, aggiungi lee poi la loro acqua, fai asciugare e infine impiatta. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

