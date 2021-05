Tragedia alle porte di Roma: 25enne muore colto da un malore (Di domenica 16 maggio 2021) Tragedia alle porte di Roma, dove un ragazzo di soli 25 anni è deceduto subito dopo essere stato colto da un malore. Inutili i soccorsi. Leggi anche: Ponte Nomentano, ragazzo minaccia di buttarsi nel fiume: in corso le operazioni di salvataggio La Tragedia La Tragedia che ha portato alla morte di un giovanissimo 25enne è accaduta a Lariano, tra le zone di via Colle Cagioli e via Colle Fontana poco prima delle 12:30. Il ragazzo aveva iniziato ad accusare i primi sintomi già nella mattinata di oggi, fino a quando alle ore 12:30, è avvenuto il peggio. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della Tragedia è intervenuta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021)di, dove un ragazzo di soli 25 anni è deceduto subito dopo essere statoda un. Inutili i soccorsi. Leggi anche: Ponte Nomentano, ragazzo minaccia di buttarsi nel fiume: in corso le operazioni di salvataggio LaLache ha portato alla morte di un giovanissimoè accaduta a Lariano, tra le zone di via Colle Cagioli e via Colle Fontana poco prima delle 12:30. Il ragazzo aveva iniziato ad accusare i primi sintomi già nella mattinata di oggi, fino a quandoore 12:30, è avvenuto il peggio. Sul posto è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dellaè intervenuta ...

