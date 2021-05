Recovery | Di Battista | ' legge su conflitto di interessi o sarà un disastro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Serve unacontro ildi interesse. Oggi sembra sacrilego porre certe domande al presidente Draghi, ma ben tre presidenti del Consiglio italiani hanno lavorato in Goldman Sachs: per qualcuno va bene, per me no. Ildinon riguarda solo Berlusconi" e "se non si approva unasuldiprima delPlanun". Lo ha detto Alessandro Di, ospite di 'Mezz'ora in più', su Raitre.