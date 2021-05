Padova | muore bambino | «ha vissuto una vita diversa ma intensa»

(Di domenica 16 maggio 2021) Tommaso, ilaffetto da gravi disabilità disi è spento venerdì. Il padre ricorda il suocon parole emozionanti., Tommaso Zattarin e suo fratello (Google Images)La storia di Tommaso è un qualcosa che lascia molto pensare. Le persone nate con disabilità sono sempre più e queste devono affrontare un mondo che è pieno di pericoli e insidie. Tutto è accaduto mercoledì poco prima di sera. Il ragazzino stava facendo il bagno quando ha avuto una crisi epilettica. La famiglia ha riferito che non era la prima volta ma in quel caso è stata talmente forte che gli ha provocato un principio di annegamento. Subito è andato in arresto cardiaco e i soccorsi sono stati immediati. I medici sono riusciti a rianimarlo e trasportarlo in elicottero all’ospedale di. Il ...

Era stato portato d'urgenza in terapia intensiva nell'ospedale di. I soccorsi sono stati purtroppo inutili. LE PAROLE DEL PARROCO "Come tutti sappiamo - scrive il parroco, don Francesco ...Tommaso era in terapia intensiva nell'ospedale didopo una corsa in elisoccorso proprio per arrivare in tempo in quel nosocomio dove è deceduto. I genitori, Giancarlo e Marta , e suo fratello ...Tommaso, il bambino affetto da gravi disabilità di Padova si è spento venerdì. Il padre ricorda il suo bambino con parole emozionanti.fonte È stato colto molto probabilmente da un malore il 77enne che ieri mattina ha perso la vita in via Belli a Fonte Alto. M.B., di Tombolo in provincia di Padova, stava rientrando a casa dopo aver t ...