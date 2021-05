L’autodifesa di Ranieri Guerra

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 16 maggio 2021)si difende. E lo fa su tutta la linea: rigetta le accuse di false dichiarazioni rese ai pm, rispedisce al mittente addebiti sul mancato aggiornamento del piano pandemico e nega interferenze sul dossier dell’Oms redatto dai “somarelli” di Francesco Zambon. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte dei magistrati di Bergamo, con tanto di rogatoria spedita all’Oms, l’avvocato Roberto De Vita ha depositato in procura una corposa memoria difensiva di 40 pagine e quasi 500 fogli di allegati. Una mossa per “fornire una ricostruzione dei fatti oggettiva, completa e puntualmente riscontrata da atti e documenti” su quanto successo in questi ultimi mesi. Il piano pandemico non aggiornato Già direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute dall’ottobre 2014 al novembre 2017, aviene imputato di non ...