AGI - riaprire in sicurezza. E' la linea di Mario Draghi che non entra nelle dinamiche dei partiti, nelle polemiche tra le forze politiche che si dividono sul tema della fattibilità delle riforme, ritiene che si debba andare avanti con il programma, sulla base delle priorità del Paese. E la priorità è programmare la ripartenza, in base alla valutazione dei dati epidemiologici che, questo il convincimento, fanno ben sperare. La linea di Draghi, riaprire in sicurezza Dunque le scelte che verranno prese nella cabina di regia del governo sulle misure anti-Covid arriveranno sulle base di evidenze scientifiche. Scelte - il 'refrain' - che dovranno essere accolte con tranquillità perché in questa fase comunque non ci può essere un liberi tutti e per chi è stato danneggiato ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi punta Tennis and Friends compie 10 anni, oltre 2.500 screning Proprio per questo presenteremo nei prossimi giorni al Presidente del Consiglio Draghi un piano che punta ad una vera e propria rivoluzione della cura, che porti a guardare alla medicina come ad un'...

Letta spinge per fare le riforme. E non vuole elezioni prima del 2023 ... "Salvini dice che non si possono fare le riforme e che è pronto a votare Draghi alla presidenza ...a fare due parti in commedia per paura di un'emorragia di consensi verso Giorgia Meloni e punta al ...

Draghi punta a riaprire in sicurezza; alta tensione Pd-Lega su riforme AGI - Agenzia Giornalistica Italia Fdi in ascesa: Meloni punta a Palazzo Chigi La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non esclude la candidatura a Presidente del Consiglio: “Potrei fare la premier, decideranno gli italiani” Per la prima volta Giorgia Meloni ammette che po ...

Di Battista: “Potrei rientrare nel M5s se lasciasse il governo Draghi” ROMA – “Con la mia uscita dal Movimento 5 Stelle ho un mio spazio di libertà che rivendico”. Alessandro Di Battista, intervistato durante la trasmissione ‘Mezz’ora in più’ condotta da Lucia Annunziata ...

