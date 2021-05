Amici, Pierdavide Carone incontra gli allievi e ricorda Lucio Dalla (Di domenica 16 maggio 2021) Pierdavide Carone, ex allievo di Amici, ha incontrato i ragazzi del talent ed ha ricordato anche il grande cantautore, Lucio Dalla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) Pierdavide Carone è stato l’ospite del talent Amici. Il cantante ha preso parte al talent condotto da Maria De Filippi nel 2009, che vide come vincitrice Emma Marrone. L’ex allievo ha raccontato del suo percorso all’interno della scuola. Ed ha ricordato di come “Noi, ai tempi, eravamo protetti dal WWF come i panda, ma è stato bello vedere come i cantautori si siano avvicinati ad ... Leggi su formatonews (Di domenica 16 maggio 2021), ex allievo di, hato i ragazzi del talent ed hato anche il grande cantautore,. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale)è stato l’ospite del talent. Il cantante ha preso parte al talent condotto da Maria De Filippi nel 2009, che vide come vincitrice Emma Marrone. L’ex allievo ha raccontato del suo percorso all’interno della scuola. Ed hato di come “Noi, ai tempi, eravamo protetti dal WWF come i panda, ma è stato bello vedere come i cantautori si siano avvicinati ad ...

Advertising

DomenicaGianne4 : Non si tratta di tifare per l'uno o l'altro,se guardi un programma sei meglio o peggio di un altro che sceglie un'a… - Raffy_Hemmings : RT @Cat_Mente: Bei tempi quelli di Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Emma Marrone e Pierdavide Carone. Certo, anche lì c’erano preferenze… - Cat_Mente : Bei tempi quelli di Alessandra Amoroso, Valerio Scanu, Emma Marrone e Pierdavide Carone. Certo, anche lì c’erano pr… - Stefaninca92 : @Iperborea_ Amici 10 con Emma, Pierdavide, Stefano, Grazia, Elena. Pensavo questa edizione potesse superarla, invece no - 7princ_8 : Pierdavide Carone che si prende la finale al posto di Stefano De Martino é stata una delle poche cose giuste avvenu… -