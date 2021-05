(Di sabato 15 maggio 2021) Il messaggio del presidentein occasioneGiornata Internazionale. ROMA – Il messaggio del presidenteRepubblica, Sergio, in occasioneGiornata Internazionale. “Si tratta di una giornata che richiama alla necessità di riflettere – si legge nel testo pubblicato sul sito del Quirinale – sui problemi concreti delle famiglie, sui problemi concreti delle famiglie, sulle misure necessarie per ridurre il divario che conduce tante persone alla povertà e all’esclusione. Primo e più efficace elemento di equilibrio sul piano sociale, lamerita politiche di sostegno, nella consapevolezza del ruolo che svolge anche al fondamentale fine ...

Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale della. Per il capo dello Stato 'la Giornata internazionale della ...... lamerita politiche di sostegno, nella consapevolezza del ruolo che svolge anche al fondamentale fine della ripresa della natalità". Così il presidente della Repubblica, Sergio. "...Il capo dello Stato della Slovenia auspica che il processo di ampliamento sia più veloce e più politico. «L’Ue acceleri verso Est: è ora di dare ai Balcani una nuova prospettiva» ..."La famiglia è nucleo vitale della società. L'art. 29 della Costituzione ne riconosce espressamente il carattere di società naturale preesistente allo Stato e ne afferma i diritti. Luogo di condivisio ...