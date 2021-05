Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 maggio 2021)14 MAGGIOORE 07.20 – FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA GIA INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARIRE DA TOR VERGATA SINO AL RACCORDO CODE ANCHE IN ESTERNA TRA PRENESTINA E A24 SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA ...