Vera Gemma, si candida per il Gf 6: "Se Alfonso Signorini mi vuole, io vado" (Di venerdì 14 maggio 2021) Vera Gemma, figlia dell'amato attore Giuliano Gemma, è stata senza dubbio, una delle protagoniste in assoluto, dell'edizione di quest'anno, dell'isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. Vera e Giuliano GemmaVera, sin dal primo momento, dello sbarco in Honduras, è sempre stata al centro delle polemiche, tra i suoi compagni di avventura, riscuotendo per contro, un grande successo, da parte del pubblico a casa. Tornata da poco in Italia, ed intervistata dal settimanale 'Chi', l'attrice, ha rivelato che le piacerebbe, entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, per il quale, Alfonso Signorini e la produzione del reality, sono già al lavoro. LEGGI ANCHE–>Amici, bellissima sorpresa per Serena. La Celentano "Sei nata per ...

