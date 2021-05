Pirlo | “L’Inter merita i complimenti | io ho qualche rimpianto”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 maggio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha presentato la sfida condi domani in conferenza stampa. Sono contento dei miei ragazzi e del loro atteggiamento messo in campo mercoledì. Avevamo bisogno di reagire dopo la sconfitta contro il Milan, e di ritrovarci. Siamo stati compatti e abbiamo fatto una partita da squadra. Non era facile reagire. Vedere l’atteggiamento di mercoledì mi fa avere. Restando sempre concentrati, come abbiamo fatto a Reggio Emilia, mi fa pensare che avremmo potuto avere punti in più. Ci dispiace. Analizzeremo gli errori per non commetterli più. Domani gioca Alex Sandro, perché in Coppa Italia è squalificato. Per gli altri vediamo, dobbiamo recuperare energie perché abbiamo riposato poco. Chiesa sta meglio, credo che domani sarà a disposizione. Anche Demiral è ...