Omicidio in Campania, uccide il padre dopo un litigio con una coltellata al cuore (Di venerdì 14 maggio 2021) Svelato il mistero della morte del 65 ucraino trovato morto lo scorso 27 aprile nella sua abitazione a Sarno. I militari dell’arma, dopo le indagini, sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo gli inquirenti, il 41enne avrebbe accoltellato il padre per futili motivi, al culmine di una lite in famiglia, che si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Svelato il mistero della morte del 65 ucraino trovato morto lo scorso 27 aprile nella sua abitazione a Sarno. I militari dell’arma,le indagini, sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo gli inquirenti, il 41enne avrebbe accoltellato ilper futili motivi, al culmine di una lite in famiglia, che si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @iISud24: Napoli. Armi, droga e tentato omicidio: 11 arresti al Rione Traiano. Colpito il clan Cutolo | Video #11maggio #Napoli #Campa… - iISud24 : Napoli. Armi, droga e tentato omicidio: 11 arresti al Rione Traiano. Colpito il clan Cutolo | Video #11maggio… - 0554390 : RT @umbriaOn: #Rintracciato a #Perugia, torna in #carcere #killer evaso: aveva chiesto ad un #tassista di portarlo verso #Firenze https://t… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: #Rintracciato a #Perugia, torna in #carcere #killer evaso: aveva chiesto ad un #tassista di portarlo verso #Firenze https://t… - umbriaOn : #Rintracciato a #Perugia, torna in #carcere #killer evaso: aveva chiesto ad un #tassista di portarlo verso #Firenze… -