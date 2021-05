Conflitto Israele-Gaza | Netanyahu | “Hamas pagherà un prezzo alto”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il Premier israeliano fa la voce grossa: “une questa operazione continuerà finché sarà necessario” Il Premier israeliano Benjamin(Getty Images)Nonostante gli appelli alla calma e alla de-escalation, ultimo in ordine di tempo quello del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, continuano i lanci di missili da parte dei palestinesi e i raid israeliani, con il rischio che diventa sempre più concreto di un allargamento delin corso tra, il movimento palestinese che controlla la Striscia di, al confinante Libano: infatti, ieri notte, secondo quanto reso noto dall’esercito israeliano, sono stati lanciati tre razzi dal sud del “Paese dei Cedri” verso il Mar Mediterraneo, al ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Conflitto Israele

...l'altro reso noto che Hamas abbia lanciato un totale di duemila razzi dal principio del. ... il Pentagono ha ritirato ieri centoventi soldati statunitensi daper "prudenza". La Casa ...Imperia. "Assistiamo in questi giorni ad una pericolosa recrudescenza di un, quello israelo - palestinese , di fatto mai sedato e che si trascina di violenza in ...costruito daintorno ...Israele-Gaza, chi lo chiama conflitto, chi invece guerra tra Israele ed "Hamas" insomma tante parole per questo scenario che sta prendendo ...Offensiva notturna di Israele contro Gaza, messa sotto assedio dopo gli scontri degli ultimi giorni. L’aviazione israeliana ha effettuato ...