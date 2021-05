Uomini e Donne, furiosa lite in studio: la De Filippi deve calmare gli animi (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima registrazione della puntata di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi è stata costretta a sedare una furiosa lite tra due cavalieri Alcune ore fa è stata registrata l’ultima puntata di Uomini e Donne che dovrebbe andare in onda tra una settimana. In questa è andata in scena la sfilata, dalla quale è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima registrazione della puntata di, la conduttrice Maria Deè stata costretta a sedare unatra due cavalieri Alcune ore fa è stata registrata l’ultima puntata diche dovrebbe andare in onda tra una settimana. In questa è andata in scena la sfilata, dalla quale è L'articolo proviene da Inews.it.

