Traffico Roma del 13-05-2021 ore 11:30 (Di giovedì 13 maggio 2021) Luceverde Roma trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla via Aurelia risolto un incidente avvenuto tra la via Aurelia Antica e Piazza Irnerio rimossi veicoli coinvolti Traffico in via di organizzazione intanto sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del Viale di Tor Marancia un incidente stanotte Intanto il Traffico verso San Giovanni avvenuto un incidente in via delle Vigne Nuove Ci troviamo tra viale Jonio e la zona di Porta di Roma Altro incidente in via di Grottarossa Nelle vicinanze del Sant’Andrea in via della Pineta Sacchetti lavori all’altezza del gemelli stanno rallentando il Traffico In entrambe le direzioni disagi per Traffico intenso tra la via Ostiense via del Porto Fluviale e Piazza della Radio In conclusione ricordiamo che la ci ha messo a disposizione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Luceverdetrovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sulla via Aurelia risolto un incidente avvenuto tra la via Aurelia Antica e Piazza Irnerio rimossi veicoli coinvoltiin via di organizzazione intanto sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del Viale di Tor Marancia un incidente stanotte Intanto ilverso San Giovanni avvenuto un incidente in via delle Vigne Nuove Ci troviamo tra viale Jonio e la zona di Porta diAltro incidente in via di Grottarossa Nelle vicinanze del Sant’Andrea in via della Pineta Sacchetti lavori all’altezza del gemelli stanno rallentando ilIn entrambe le direzioni disagi perintenso tra la via Ostiense via del Porto Fluviale e Piazza della Radio In conclusione ricordiamo che la ci ha messo a disposizione ...

Advertising

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - EliRey42431079 : RT @Citizensforair: C’è chi dice che il biossido di azoto a Roma è un fatto “locale”. Ma Roma è la capitale d’Italia, ventilata, assediata… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-05-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Giro d'Italia a Spoleto, ecco le disposizioni del traffico Da Spoleto sarà possibile raggiungere Foligno - Perugia percorrendo la strada statale Tre Valli, fino allo svincolo per le predette località, mentre Terni e Roma potranno essere raggiunte percorrendo ...

Loreto cambia per Maran, ma per Milano? ...a quanto raccontano i ben informati Pierfrancesco Maran sta per lasciare Milano in direzione Roma. ... Da snodo per il traffico a ennesimo centro per il commercio: sono infatti tanti gli spazi dedicati ...

Traffico Roma del 13-05-2021 ore 08:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Rieti, incidente tra auto e camion nel tratto urbano della Salaria / Le foto RIETI - Incidente stradale nel tratto urbano iniziale della Salaria per Roma tra un camion e un'autovettura. Sul posto due pattuglie della polizia locale del Comune di Rieti che hanno ...

Roma – Maxi sequestro di 2,4 tonnellate di prodotti da fumo della Guardia di Finanza in tutta Italia Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un’operazione eseguita nella Capitale ...

Da Spoleto sarà possibile raggiungere Foligno - Perugia percorrendo la strada statale Tre Valli, fino allo svincolo per le predette località, mentre Terni epotranno essere raggiunte percorrendo ......a quanto raccontano i ben informati Pierfrancesco Maran sta per lasciare Milano in direzione. ... Da snodo per ila ennesimo centro per il commercio: sono infatti tanti gli spazi dedicati ...RIETI - Incidente stradale nel tratto urbano iniziale della Salaria per Roma tra un camion e un'autovettura. Sul posto due pattuglie della polizia locale del Comune di Rieti che hanno ...Ammonta a circa 2,4 tonnellate il peso della melassa da fumo di contrabbando sequestrata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso di un’operazione eseguita nella Capitale ...