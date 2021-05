Microsoft Edge Dev: novità versione 92.0.884.2 (Di giovedì 13 maggio 2021) La variante Dev del browser Microsoft Edge si è aggiornata oggi alla versione 92.0.884.2 implementando alcune novità. novità in questa versione Miglioramenti per la gestione dei profili Aggiunta la possibilità per Guided Switch (passaggio guidato) di ricordare quale profilo utilizzare per ogni sito web. Nuove opzioni per l’anteprima di stampa Aggiunte opzioni in Anteprima di stampa per adattarla alla stampa e per stampare come dimensioni reali. Download Per installare la nuova versione di Microsoft Edge Dev è sufficiente aprire il menu “…” e recarsi in Impostazioni > Informazioni su Microsoft Edge. Le versioni Insider del browser sono disponibili al download sulla seguente ... Leggi su windowsinsiders (Di giovedì 13 maggio 2021) La variante Dev del browsersi è aggiornata oggi alla92.0.884.2 implementando alcunein questaMiglioramenti per la gestione dei profili Aggiunta la possibilità per Guided Switch (passaggio guidato) di ricordare quale profilo utilizzare per ogni sito web. Nuove opzioni per l’anteprima di stampa Aggiunte opzioni in Anteprima di stampa per adattarla alla stampa e per stampare come dimensioni reali. Download Per installare la nuovadiDev è sufficiente aprire il menu “…” e recarsi in Impostazioni > Informazioni su. Le versioni Insider del browser sono disponibili al download sulla seguente ...

