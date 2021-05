Ebrei di m | gli insulti davanti a una sinagoga in Germania

(Di giovedì 13 maggio 2021) "Odio contro glinel centro di Gelsenkirchenalla. I tempi in cui glivenivano insultati in strada dovrebbero essere da tempo superati. Questo è puro antisemitismo, nient'...

la Repubblica

I lanci dei razzi palestinesi hanno causato diversi morti fraisraeliani, insieme ad un soldato ... Il rapporto fra arabi israeliani edsembra seriamente segnato. Inoltre lottare in un ..."Odio contronel centro di Gelsenkirchen davanti alla Sinagoga. I tempi in cuivenivano insultati in strada dovrebbero essere da tempo superati. Questo è puro antisemitismo, nient'altro": lo ha ...Adesso che razzi e bombe partono, colpiscono, uccidono (per ora sei israeliani, e una novantina di palestinesi a Gaza), tutto può ricominciare. Come prima, o peggio. Può ricominciare la comoda narrazi ...Roma, 13 mag. (askanews) - 'Odio contro gli ebrei nel centro di Gelsenkirchen davanti alla Sinagoga. I tempi in cui gli ebrei venivano insultati ...