"Così ho deciso di travestirmi...". Poi la sentenza su Pio e Amedeo (Di giovedì 13 maggio 2021) Intervista a tu per tu con Mauro Coruzzi, in arte Platinette. La sua carriera, i suoi affetti professionali e le sue opinioni su Mario Draghi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e sul DDL Zan Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Intervista a tu per tu con Mauro Coruzzi, in arte Platinette. La sua carriera, i suoi affetti professionali e le sue opinioni su Mario Draghi, Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e sul DDL Zan

Advertising

Agenzia_Ansa : Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiam… - beppe_grillo : Ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di #plastica finiscono nell’oceano. Se non si interverrà, entro il #2050,… - nobilta_miseria : @GenCar5 Perché così ha deciso il Bildemberg - longagnani : @vincbrn69 Per lui è stato deciso perché era già diverse volte che protestava incatenandosi al banco e QUINDI deve… - Shu_From_Mars : La mia amica sarta non mi ha più cagata e quindi ho deciso che siccome WV non mi è piaciuta così tanto comprerò l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Così deciso Sprint vaccini, da lunedì al via prenotazioni over 40 ... Roberto Speranza - a chi ha lavorato in primissima linea in una fase così dura ed ha aiutato il ... infine, l'Ema ha confermato ufficialmente l'efficacia della seconda dose a 42 giorni, come deciso da ...

"Così ho deciso di travestirmi ...". Poi la sentenza su Pio e Amedeo Quando e perché ha deciso di adottare un travestimento? "Non ho deciso. Capita nella vita che vi ... Così cominciò questa seconda opzione di comunicazione del teatro, del cabaret in locali molto ...

Il Principe Filippo non ha voluto un gran funerale; ecco cosà accadrà al ‘London Bridge is down’, la frase in codice per la morte della regina Elisabetta Business Insider Italia ... Roberto Speranza - a chi ha lavorato in primissima linea in una fasedura ed ha aiutato il ... infine, l'Ema ha confermato ufficialmente l'efficacia della seconda dose a 42 giorni, comeda ...Quando e perché hadi adottare un travestimento? "Non ho. Capita nella vita che vi ...cominciò questa seconda opzione di comunicazione del teatro, del cabaret in locali molto ...