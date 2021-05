Converse e Keith Haring firmano una collezione All Stars in stile pop

(Di giovedì 13 maggio 2021)ha presentato la nuova linea di scarpe e abbigliamento Allcreata in collaborazione con l’artista Popha presentato la nuova collezioni di scarpe disegnate in collaborazione con l’artista pop. laè stata presentata con queste parole “Rompere le barriere è più di una semplice azione. È una mentalità di progresso che trascende il tempo. Senza la creatività, la grinta e l’ottimismo del passato, Allnon avrebbe l’ispirazione, le storie e gli strumenti per rompere le barriere del domani”. Questa mentalità perè incarnata in una persona in particolare: “il prolifico, giocoso e progressista artista”. Il ...

Il lancio inaugurale della collaborazione traHaring include sei sneakers, quattro articoli di abbigliamento e il lancio del programma di personalizzazioneBy You Chuck 70., omaggio aHaring ...Lo stesso vale oggi e diventa forza trainante in una nuova collezione delHaring Studio e, dove per la prima volta i disegni iconici di Haring saranno tradotti sulle classiche ...Converse ha presentato la nuova linea di scarpe e abbigliamento All Stars creata in collaborazione con l'artista Pop Keith Haring ...Le opere dell' artista pop Keith Haring trovano spazio su di una nuova tela, sulle nuove scarpe Converse. Nella nuova collezione del Keith Haring Studio e Converse, per la prima volta i disegni iconic ...