Compassione per Davigo (Di giovedì 13 maggio 2021) Vedo Davigo in televisione e sento riaffiorare una debolezza antica per il mio prossimo quando sia un po' a terra. Del resto, niente dà alle nostre facce un tratto umano quanto il trovarsi in pericolo, sull'orlo della caduta. Tanto più forte è la tentazione della Compassione quanto più sicura di sé si mostrava fino a poco fa quella faccia. In alcune persone c'è un'adesione al ruolo che prende qualcosa di automatico, di infrangibile, e non le prepara al rischio. Prima d'ora c'era caduto in pieno, con la gogoliana rincorsa del posto perduto a palazzo e la malaugurata pensione, ma a insidiarlo era il ridicolo. Ora è diverso. Me l'ha reso quasi fraterno una frase pronunciata nel programma di cui era quasi co-conduttore, e riportata dai giornali: "La mia vita parla per me". Generosa illusione. Diciamo che la nostra vita parla per noi quando ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Compassione per Al processo Gotha ''l'opaca trattativa Stato - 'Ndrangheta'' Anche per questo sono state ricordate le affermazioni del boss Pantaleone Mancuso , il 7 ottobre ... che in questo momento rappresento lo Stato, provo una sensazione di autentica compassione nei ...

"Con una storia d'amore rivivo la mia guerra" Un romanzo d'esordio fortissimo, aspro, ma anche pieno di compassione "La guerra di Nina" di Imma ... Un racconto che è anche la guerra di Imma, adesso solo scrittrice ma per dieci anni inviata di ...

Compassione per Davigo
Tanto più forte è la tentazione della compassione quanto più sicura di sé si mostrava ... e riportata dai giornali: "La mia vita parla per me". Generosa illusione. Diciamo che la nostra vita parla per ...

‘Ndrangheta, “senza i rapporti con le istituzioni sarebbe stata meno pericolosa” REGGIO CALABRIA – “Senza i rapporti istituzionali coltivati nel tempo e modificati volta per volta, la ‘ndrangheta non sarebbe stata la pericolosissima organizzazione che conosciamo”. A dirlo il pm de ...

