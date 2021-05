Avanti un Altro, Paolo Bonolis litiga con Luca Laurenti e lascia lo studio: “Te devi sta’ zitto” (Di giovedì 13 maggio 2021) Scontro ad Avanti un Altro! tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri mercoledì 12 maggio i due hanno discusso e Bonolis ha deciso di lasciare il programma. Cos’è accaduto? Nel porre un quesito su una canzone, Paolo Bonolis ha cambiato l’ultima parola del ritornello e il collega lo ha ripreso. “Te devi sta’ zitto.. eh, non ho resistito”, ha detto Bonolis. A quel punto Laurenti si è infastidito e ha detto: “Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia e poi quando lo fa lui.. allora va bene tutto? No! Chi sbaglia, paga”. Allora Bonolis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Scontro adun! tra. Nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri mercoledì 12 maggio i due hanno discusso eha deciso dire il programma. Cos’è accaduto? Nel porre un quesito su una canzone,ha cambiato l’ultima parola del ritornello e il collega lo ha ripreso. “Te.. eh, non ho resistito”, ha detto. A quel puntosi è infastidito e ha detto: “Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia e poi quando lo fa lui.. allora va bene tutto? No! Chi sbaglia, paga”. Allora...

