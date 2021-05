Offese a Mattarella, Totolo: «La censura è quella contro me e Gervasoni, altro che Fedez» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Li chiama «moniti», una «sorta di avvertimento agli intellettuali, agli scrittori, ai giornalisti non allineati a fare attenzione». Francesca Totolo, la giornalista finita tra i perquisiti nell’ambito dell’indagine sulle Offese al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dice la sua sul caso, spiegando di non sapere ancora quali siano i post “incriminati”. «Mi accusano di tweet con commenti ingiuriosi contro Mattarella, non so ancora quali, perché – ha spiegato Totolo – non sono citati. Ma io sono sicura, so quello che ho scritto e non sono una pazza. Certo, se pure chiedere elezioni democratiche è vilipendio….». Totolo: «Io e Gervasoni censurati, altro che Fedez» Intervistata dall’agenzia di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Li chiama «moniti», una «sorta di avvertimento agli intellettuali, agli scrittori, ai giornalisti non allineati a fare attenzione». Francesca, la giornalista finita tra i perquisiti nell’ambito dell’indagine sulleal presidente della Repubblica, Sergio, dice la sua sul caso, spiegando di non sapere ancora quali siano i post “incriminati”. «Mi accusano di tweet con commenti ingiuriosi, non so ancora quali, perché – ha spiegato– non sono citati. Ma io sono sicura, so quello che ho scritto e non sono una pazza. Certo, se pure chiedere elezioni democratiche è vilipendio….».: «Io eti,che» Intervistata dall’agenzia di ...

_Carabinieri_ : Perquisizioni in tutta Italia e 11 indagati dai #Carabinieri ROS che tramite il Reparto Indagini Telematiche hanno… - sole24ore : Offese social a Mattarella, il collegamento tra l’estrema destra e i suprematisti russi - petergomezblog : Offese a Mattarella, perquisizioni del Ros per 11 indagati: anche il professore Marco Gervasoni e due giornalisti - socialNONmente : RT @enricosprea: Offese a #Mattarella. Uno indagato è Marco #Gervasoni, 53 anni, risultato in collegamento con gruppi e militanti di ispira… - Skeikhali1 : RT @MilkoSichinolfi: È sconcertante che una banda di fascistoidi, capeggiati dalla 'tosta Meloni', invochino la libertà di opinione per le… -