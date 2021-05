Minacce a Mattarella: 11 indagati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mario Landi Minacce, offese e insulti a Sergio Mattarella, attraverso una rete di haters che agiva sui social network. La procura di Roma ha indagato 11 persone, accusate di offesa all'onore e al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mario Landi, offese e insulti a Sergio, attraverso una rete di haters che agiva sui social network. La procura di Roma ha indagato 11 persone, accusate di offesa all'onore e al ...

