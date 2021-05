LIVE Tuffi, Europei 2021 in DIRETTA: Tocci terzo e Marsaglia quarto dopo la qualifica dal metro. Finale dalle 19.30 (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20: Chiudiamo al momento il nostro LIVE. Appuntamento dalle 19.30 con la Finale del sincro misto dai tre metri e quella del metro maschile. 14.16: A vincere la qualifica è stato il britannico Jack Laugher (399.45) davanti al tedesco Patrick Hausding (381.95) e ai due azzurri Giovanni Tocci (368.05) e Lorenzo Marsaglia (367.35). 14.15: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia chiudono rispettivamente terzo e quarto la qualifica e andranno a caccia di una medaglia nella Finale di questa sera. 14.13: SUPER GIOVANNI Tocci! Grandissima chiusura da parte del calabrese, che ottiene 69.75 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20: Chiudiamo al momento il nostro. Appuntamento19.30 con ladel sincro misto dai tre metri e quella delmaschile. 14.16: A vincere laè stato il britannico Jack Laugher (399.45) davanti al tedesco Patrick Hausding (381.95) e ai due azzurri Giovanni(368.05) e Lorenzo(367.35). 14.15: Giovannie Lorenzochiudono rispettivamentelae andranno a caccia di una medaglia nelladi questa sera. 14.13: SUPER GIOVANNI! Grandissima chiusura da parte del calabrese, che ottiene 69.75 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: finale sincro misto piattaforma 10m (DIRETTA) - #Tuffi #Europei #Budapest #202… - zazoomblog : LIVE – Tuffi Europei Budapest 2021: trampolino 1m femminile con Bertocchi e Pellacani (DIRETTA) - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi a caccia della finale dal metro - #Tuffi #Europei… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team event - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #l’Italia… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2021 in DIRETTA: l’Italia punta al podio nel team event - #Tuffi #Europei #DIRETTA: #l’Italia -