Internazionali BNL d'Italia 2021: la terra rossa non fa per Medvedev, Karatsev lo batte in due set

La scintilla tra la terra battuta e Daniil Medvedev non è mai scattata e nulla lascia pensare che ciò sia in procinto di accadere. Il tennista russo ha salutato anzitempo gli Internazionali BNL d'Italia 2021, venendo sconfitto al debutto dal connazionale Aslan Karatsev. 6-2 6-4 il punteggio in favore del numero 27 del mondo, il quale ha sbrigato la pratica in appena 78 minuti. Match a senso unico che ha visto Karatsev esprimere il suo solito nonché solido tennis e prevalere agevolmente. A dargli una mano, inevitabilmente, anche l'atteggiamento di Medvedev, che non ha nascosto il suo disappunto in merito al giocare su questa superficie. Emblematica la frase "Meglio aspettare Halle, è un torneo migliore", che non lascia presagire nulla di buono neppure ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Internazionali Bnl d'Italia, Sonego raggiunge Thiem agli ottavi. Avanti anche Zverev, Medvedev eliminato a sorpresa. Alle 16 in campo ... La prima sorpresa dai campi del Foro Italico di Roma porta la firma di Aslan Karatsev che in due set e in un'ora e 18 minuti liquida il numero 2 al mondo Daniil Medvedev . Nel derby russo di giornata ...

Thiem il maratoneta, Fucsovics ko Dominic Thiem recupera uno svantaggio di un set e di un break, batt l'unghrese Marton Fucsovics 36 76(5) 60 e centra gli ottavi di finale agli Internazionali BNL d'Italia. L'austriaco per due set ha sofferto, contro un avversario dal tennis schematico ma potente, preciso e sicuro. Thiem ha difeso con la sua consueta tenacia, ma è fisicamente ...

Internazionali di Roma, il Foro Italico apre da giovedì al pubblico con capienza ridotta Il Sole 24 ORE Internazionali BNL d’Italia 2021: la terra rossa non fa per Medvedev, Karatsev lo batte in due set Il tennista russo ha salutato anzitempo gli Internazionali BNL d’Italia 2021, venendo sconfitto al debutto dal connazionale Aslan Karatsev. 6-2 6-4 il punteggio in favore del numero 27 del mondo, il ...

Tennis, Internazionali Bnl d'Italia: Zverev batte Dellien e agguanta gli ottavi La partita è terminata a favore del tennista tedesco, con il risultato di 2 set a 0. Sarà Alexander Zverev a sfidare Kei Nishikori agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, in corso al ...

