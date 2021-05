Il Milan cala il settebello a Torino | Champions a un passo con super Rebic

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ilpasseggia sui resti dele aggiunge in classifica altri tre punti fondamentali per l'obiettivo. I rossoneri si riprendono infatti il secondo posto, sempre a braccetto con l'...

Dopo il ko dello Stadium contro illa Juventus rialza la testa e va a vincere 3 - 1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo ... Passano 6 minuti e Dybalail tris bianconero. La classifica vede la ...Ilpasseggia sui resti del Torino e aggiunge in classifica altri tre punti fondamentali per l'obiettivo Champions. I rossoneri si riprendono infatti il secondo posto, sempre a braccetto con l'...Buffon para un rigore a Berardi, poi vantaggio di Rabiot e raddoppio di Ronaldo. Nella ripresa accorcia Raspadori ma Dybala cala il tris ...Le pagelle di Torino-Milan 0-7, match valido per il turno infrasettimanale della 36^ giornata di Serie A. Risultato clamoroso a Torino ...