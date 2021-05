Fino all'ultimo indizio, un gran bel poliziesco col serial killer più inquietante di sempre (Di mercoledì 12 maggio 2021) Fino ALL'ultimo indizio al cinema e su Dvd in edicola con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Regia di John Lee Hancock. Produzione USA 2020. Durata: 2 ore e 8 minutiLA TRAMA. Anni 80 (il che spiega l'assenza di telefonini e dei computer in ufficio). Un serial killer colpisce a Los Angeles, ma anche spesso in provincia. Ed è appunto un'uccisione in provincia che attira l'attenzione di un poliziotto locale che riscontra un modus operandi già visto. Così durante una temporanea trasferta nella Città degli Angeli si aggrega alla polizia del posto dove nel frattempo l'assassino ha ripreso a uccidere. La collaborazione tra gli sbirri non è facile. Il provinciale ha un oscuro passato e inoltre si trova accanto un giovane ispettore rampante sussiegoso e antipatichino. Però il duetto finisce per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)ALL'al cinema e su Dvd in edicola con Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Regia di John Lee Hancock. Produzione USA 2020. Durata: 2 ore e 8 minutiLA TRAMA. Anni 80 (il che spiega l'assenza di telefonini e dei computer in ufficio). Uncolpisce a Los Angeles, ma anche spesso in provincia. Ed è appunto un'uccisione in provincia che attira l'attenzione di un poliziotto locale che riscontra un modus operandi già visto. Così durante una temporanea trasferta nella Città degli Angeli si aggrega alla polizia del posto dove nel frattempo l'assassino ha ripreso a uccidere. La collaborazione tra gli sbirri non è facile. Il provinciale ha un oscuro passato e inoltre si trova accanto un giovane ispettore rampante sussiegoso e antipatichino. Però il duetto finisce per ...

