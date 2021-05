Da Battisti a X Factor | due chiacchiere a casa di Mara Maionchi con Permesso Maisano

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dalla ribalta come giudice di Xai gazebo di Forte dei Marmi in cui passa le estati giocando a burraco. Discografica, conduttrice, voce della radio e talent scout,si è raccontata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Battisti Factor

La Nazione

Durante l'intervista la Maionchi parla degli artisti con cui ha lavorato, da"il più bravo"... ma vincendo poco " continua Maisano - Racconta anche di quando fu chiamata a Xda Giorgio ...Nel 2009 era stata invece scartata da X. Simona Ventura le avrebbe detto: 'non ti prendo ... Raf, Nina Simone, Carmen McRae, Giorgia e LucioArezzo, 12 maggio 2021 - Dalla ribalta come giudice di X Factor ai gazebo di Forte dei Marmi in cui passa le estati giocando a burraco. Discografica, conduttrice, voce della radio e talent scout, Mara ...